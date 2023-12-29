Мэр Новосибирска Локоть заявил, что перейдет на новую работу

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о своем решении оставить свою должность.

«Уважаемые новосибирцы, товарищи! Принял решение оставить пост мэра родного Новосибирска в связи с переходом на новую работу», - написал он в своем Telegram-канале.

Чиновник поблагодарил горожан за доверие и поддержку и отметил, что на следующий год уже сформирован и принят бюджет, определены планы и задачи и «Новосибирск продолжит динамичное развитие».

Накануне губернатор области Андрей Травников сообщил, что Анатолий Локоть покинет пост мэра Новосибирска. По словам главы региона, экс-градоначальник перейдет на работу по выполнению общегосударственных задач.

Как передают «Ведомости», ушедший в отставку Локоть может стать помощником премьер-министра России Михаила Мишустина. «Коммерсантъ» пишет, что 64-летний чиновник продолжит работу в Государственной думе РФ. РБК со ссылкой на источник во фракции КПРФ в свою очередь сообщает, что бывший мэр «может получить работу в сфере российско-белорусских отношений».