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Мэр Новосибирска Локоть покидает свой пост

По словам губернатора Новосибирской области, Анатолий Локоть перейдет на работу по выполнению общегосударственных задач.
Максим Крюков 2023-12-28 13:45:01
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Анатолий Локоть покинет пост мэра Новосибирска. Об этом заявил губернатор области Андрей Травников.

По словам главы региона, бывший градоначальник получил новое предложение о работе. Исполняющим обязанности главы городской администрации назначен вице-мэр Олег Клемешов.

«Анатолий Евгеньевич переходит на работу по выполнению общегосударственных задач. Такое решение он принял, он уходит в отпуск с последующим увольнением», - сказал Травников в интервью интернет-изданию NGS.ru.

Локоть занимал должность мэра Новосибирска с апреля 2014 года. До этого поста он был депутатом Государственной думы от фракции КПРФ четвертого, пятого и шестого созывов.

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