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Politico: США и ЕС меняют стратегию по Украине, допуская уступки России

Кроме того, таким образом зарубежные партнеры Киева намерены снизить зависимость Украины от иностранной помощи.
Ян Брацкий 2023-12-28 02:48:01
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости

Вашингтон и Брюссель негласно меняют вектор украинской политики на укрепление переговорных позиций Киева с перспективой территориальных уступок Москве. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Politico. Подобные настроения во властных кабинетах царят после провала «контрнаступления» вооруженных сил Украины.

«Чиновники негласно смещают фокус с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах... Такие переговоры будут, вероятно, означать уступку части Украины России», - говорится в публикации издания.

Осознание неизбежного ранее пришло к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, который признал, что без помощи ЕС, без мобилизации всех его усилий Украина потерпит поражение в противостоянии с Россией. В своей речи еврочиновник не забыл заявить о величии нашей страны.

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