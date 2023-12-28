Вашингтон и Брюссель негласно меняют вектор украинской политики на укрепление переговорных позиций Киева с перспективой территориальных уступок Москве. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Politico. Подобные настроения во властных кабинетах царят после провала «контрнаступления» вооруженных сил Украины.

«Чиновники негласно смещают фокус с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах... Такие переговоры будут, вероятно, означать уступку части Украины России», - говорится в публикации издания.

Осознание неизбежного ранее пришло к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, который признал, что без помощи ЕС, без мобилизации всех его усилий Украина потерпит поражение в противостоянии с Россией. В своей речи еврочиновник не забыл заявить о величии нашей страны.