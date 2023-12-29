Косули вышли на красный свет на перекрестке в центре Омска

Жители Омска публикуют кадры, на которых видно, как косули бродят по центральным улицам города.

Судя по кадрам, ночью животные выбежали прямо на перекресток. По данным местных пабликов, копытных увидели на улице Ленина рядом с филармонией.

Региональное Управление по охране животного мира призвало автомобилистов быть осторожными и учитывать при вождении тот факт, что косули могут резко появиться на дороге.

Кроме того, местных жителей попросили не пытаться поймать животное, если у него нет видимых травм. Специалисты объяснили, что в результате таких действий оно может пострадать, получить стресс и впоследствии даже погибнуть.