В стране и мире В Омской области косули целыми стадами вышли к местным жителям Анна Назайкина Предполагается, что они могли выйти к людям из-за холодов и нехватки корма. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Омской области косули по пока неустановленной причине вышли к людям. В распоряжении «Звезды» оказались кадры животных, снятые жителями региона. Очевидцы сообщают, что копытные держатся стадами, пересекают трассы, застревают в городских заборах, бегают у торговых центров. В региональном Управлении по охране животного мира считают, что возможными причинами такого нашествия могли стать низкая температура и сокращение кормовой базы из-за высоких сугробов. Из-за сложившейся ситуации специалисты ведомства работают в усиленном режиме, в частности проводятся рейды. Экспертное мнение и аналитика