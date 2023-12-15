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В Омской области косули целыми стадами вышли к местным жителям

Анна Назайкина
14:14 15.12.2023
Предполагается, что они могли выйти к людям из-за холодов и нехватки корма.
В Омской области косули целыми стадами вышли к местным жителям
© Фото: ТРК «Звезда»
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В Омской области косули по пока неустановленной причине вышли к людям. В распоряжении «Звезды» оказались кадры животных, снятые жителями региона.

Очевидцы сообщают, что копытные держатся стадами, пересекают трассы, застревают в городских заборах, бегают у торговых центров.

В региональном Управлении по охране животного мира считают, что возможными причинами такого нашествия могли стать низкая температура и сокращение кормовой базы из-за высоких сугробов.

Из-за сложившейся ситуации специалисты ведомства работают в усиленном режиме, в частности проводятся рейды.

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