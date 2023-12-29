Артиллеристы показали пехоте ВСУ на Купянском направлении, что такое «Гиацинт»

Расчеты 152-миллиметровых буксируемых орудий «Гиацинт-Б» гаубичного дивизиона группировки войск «Запад» разгромили украинские позиции вместе с живой силой противника на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

«Артиллеристы наносят удары по выявленным разведывательными подразделениями замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения, складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы противника», - говорится в сообщении.

Российские бойцы подготовлены хорошо - от получения координатов цели до выстрела проходит лишь несколько минут. При этом артиллеристы регулярно меняют огневые позиции, чтобы не позволить противнику накрыть себя ответным огнем.

Боец с позывным Хаски рассказал, что работа ведется круглосуточно. При этом поражается, в том числе, и бронетехника, включая танки и боевые машины пехоты «Бредли».

Ранее сообщалось, что артиллеристы получили новые снаряды для «Гиацинтов» с повышенной дальностью.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.