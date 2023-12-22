В стране и мире наш эксклюзив Артиллеристы получили новые снаряды для «Гиацинтов» с повышенной дальностью Роман Закурдаев Об этом «Звезде» сообщил заместитель командира с позывным Мамура. По его словам, такие снаряды - «новая версия этого года». Дальность стрельбы превышает три десятка километров. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Оттепель превратила прифронтовые дороги в каток. Часть пути к батарее крупнокалиберных «Гиацинтов» съемочная группа преодолевает пешком. Дальнобойная пушка затаилась на замаскированной позиции. Почти полцентнера разрушительной силы. Заряжающий досылает очередной снаряд в канал ствола. Едва группа успевает сменить точку съемки между командами «К бою!» и «Выстрел!», как следует очередной залп. Артиллерийские дуэли на Угледарском направлении продолжаются круглые сутки. Чтобы пушки противника молчали, бойцы группировки войск «Восток» оперативно вскрывают их расположение и подавляют огнем 152-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов нового образца. «Новая версия этого года. По своим тактико-техническим характеристикам поражение больше и дальность стрельбы увеличена на несколько километров. Более 30 километров», - заметил заместитель командира взвода с позывным Мамура. Снарядный голод тут явно не испытывают, чего нельзя сказать об артиллерии ВСУ. Кажется, ее потенциал иссяк вместе с контрнаступлением. Всего за минуту контрбатарейной борьбы расчет 10-тонной пушки «Гиацинт-Б» успевает выпустить пять-шесть снарядов. Противник же на этот раз отмолчался. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика