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Сенатор США призвал «стереть Иран с карты мира»

По мнению сенатора-республиканца Линдси Грэма, йеменские мятежники-хуситы полностью поддерживаются Ираном.
Ян Брацкий 2023-12-29 00:49:01
© Фото: Hani Al-Ansi dpa Global Look Press

США должны нанести удар по Ирану из-за якобы поддержки официальным Тегераном йеменских хуситов. С таким предложением выступил сенатор Конгресса Линдси Грэм.

«Хуситы полностью поддерживаются Ираном. Я уже на протяжении шести месяцев говорю... нанести удар по Ирану. У них есть нефтяные месторождения, есть штаб-квартира КСИР... Сотрите это с лица земли», - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

После начала операции ЦАХАЛ против ХАМАС в секторе Газа йеменские хуситы пригрозили атаковать территорию Израиля и блокировать движение судов в акватории Красного моря и Баб-эль-Мандебского залива. Эти угрозы уже начали сбываться. Так, два нефтяных танкера в Красном море были атакованы дронами хуситов. Одно их судов получило повреждения и было вынуждено подать сигнал тревоги.

Ранее замглавнокомандующего Корпуса стражей исламской революции генерал Мохаммад Реза Нагди пригрозил заблокировать Средиземное море и Гибралтар, если США и Израиль не прекратят насилие в Газе.

#сша #Израиль #Иран #сектор Газа #ксир #красное море #йеменские хуситы
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