МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

При обстреле Донецка пострадала 91-летняя женщина

Также обстрелу подверглась Горловка.
Елизавета Кондрикова 2023-12-29 00:12:01
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости

В Донецке в результате сегодняшнего обстрела города со стороны украинских войск пострадала 91-летняя женщина, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Донецк (Петровский район)... ранена женщина 1932 г. р.», - приводит RT сообщение Центра. 

Уточняется, что также обстрелу подверглась Горловка, в результате атаки пострадала женщина 1953 года рождения, она получила тяжелые ранения. В центре добавили, что сведения о последствиях обстрелов продолжают обновляться.

В четверг вечером стало известно о принудительной эвакуации, осуществленной на подконтрольной ВСУ территории ДНР. В результате были перемещены более 100 тысяч человек, их вывозят в Житомирскую область на северо-западе Украины.

 

#Донецк #ДНР #раненые #обстрел всу #петровский район
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»