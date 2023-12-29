При обстреле Донецка пострадала 91-летняя женщина

В Донецке в результате сегодняшнего обстрела города со стороны украинских войск пострадала 91-летняя женщина, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Донецк (Петровский район)... ранена женщина 1932 г. р.», - приводит RT сообщение Центра.

Уточняется, что также обстрелу подверглась Горловка, в результате атаки пострадала женщина 1953 года рождения, она получила тяжелые ранения. В центре добавили, что сведения о последствиях обстрелов продолжают обновляться.

В четверг вечером стало известно о принудительной эвакуации, осуществленной на подконтрольной ВСУ территории ДНР. В результате были перемещены более 100 тысяч человек, их вывозят в Житомирскую область на северо-западе Украины.