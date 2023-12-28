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Киев принудительно вывез из подконтрольной ВСУ части ДНР 100 тысяч человек

Среди перемещенных в регионы Украины насчитывается больше 13,2 тыс. детей и более 4,8 тыс. маломобильных.
Владимир Рубанов 2023-12-28 22:12:01
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

Киевские власти с августа 2022 года принудительно эвакуировали из подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики больше 100 тысяч человек. Об этом сообщило министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины.

Среди перемещенных в регионы Украины насчитывается больше 13,2 тыс. детей и более 4,8 тыс. маломобильных.

Людей до сих пор вывозят один раз в 8 дней в Житомирскую область на северо-западе Украины. Там их селят в приюты.

Власти Украины перемещают население из подконтрольных ВСУ регионов под предлогом обеспечения безопасности. В частности, обязательная эвакуация проводилась в Харьковской области.

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