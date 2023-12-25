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Глава МВД России в рамках «Елки желаний» подарил девочке велосипед

Сергей Лебедев
10:36 25.12.2023
Пятнадцатилетняя Арина из Саранска мечтает заниматься велоспортом.
© Видео: IrinaVolk_MVD, Telegram © Фото: МВД России
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В преддверии Нового года глава Министерства внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев в рамках акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту 15-летней Арины Новиковой из Саранска и подарил ей велосипед. Девочка играет в баскетбол, учится в музыкальной школе и хочет заниматься велоспортом.

«Новогодние мечты должны сбываться. Поэтому мы сделаем так, чтобы мечта Арины сбылась», - сказал Владимир Колокольцев.

Девочке вручил подарок министр внутренних дел по Республике Мордовия Юрий Поляков. Арина не скрывала радости и даже прокатилась на велосипеде прямо в кабинете генерала.

«Спасибо вам огромное, Владимир Александрович, за ваше неравнодушное отношение к детским мечтам! То, что произошло сегодня, это настоящее чудо», - сказала школьница.

Девочка отметила, что хочет быть похожей на главу МВД РФ, чтобы бороться со злом и приносить в мир добро. По ее словам, для нее полицейские являются примером отваги, мужества и воплощения доброты.

Напомним, ранее министр финансов Антон Силуанов на «Елке желаний» снял шарик с мечтой девочки Таисии из Нижнего Новгорода о миксере. Глава ведомства признался, что тоже любит сладкое и исполнит желание ребенка, чтобы вместе попробовать приготовленный ею десерт.

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