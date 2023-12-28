Именно американский президент Джо Байден ответственен за «уничтожение Украины и украинцев» своей стратегией по подталкиванию Киева в НАТО, заявила бывшая сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер в статье для Newsweek.

Она напомнила о том, что «спарринг» между Байденом и Конгрессом по поводу финансирования Украины так и не привел к какому-либо результату, а законодатели приняли решение продолжить осуждение этого вопроса в январе после перерыв.

«Но независимо от того, что произойдет в январе, судьба Украины ясна: еще больше смертей и разрушений, еще больше кровопролития в 2024 году», - сказала Коффлер.

Сообщается, что Джо Байден был советником президента во время срока Обамы и в тот период продолжал политику, направленную на обеспечение членства Украины НАТО. Автор публикации отметила, что «было некомпетентно» полагать, что Россия позволит Североатлантическому альянсу обосноваться у своей границы.

Более того американский лидер продолжает настаивать на продолжении «использования украинцев как пушечного мяса», борясь с Конгрессом за выделение дополнительных средств. Остановить Байдена как раз может американский Конгресс, иначе «резня украинцев» не закончится в 2024 году, а американцев и дальше будут использовать как «дойную корову».

Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении киевскому режиму дополнительных 250 миллионов долларов военной помощи. По его словам, это будет последний пакет военной помощи для Украины в этом году.