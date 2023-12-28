Бойцы группировки войск «Запад» завершили занятия в тыловом районе зоны СВО

Бойцы штурмовых подразделений 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» завершили курс боевой и тактической подготовки перед выполнением задач в зоне спецоперации. Тренировки организовали на специально оборудованном полигоне в тыловом районе СВО.

Под контролем опытных инструкторов бойцы оттачивают навыки стрельбы, вождения боевых машин, управления БПЛА различных типов, оказания первой медицинской помощи. Подготовка ведется ежедневно и круглосуточно.

«Упор делается на тактику, чтобы военнослужащие понимали, как работать в группах, двойками, тройками, шестерками, как двигаться в боевом порядке. Отрабатываются элементы со многими видами оружия», - сказал старший инструктор с позывным «Лесник».

Для отработки задач по штурму вражеских позиций на военном полигоне оборудованы окопы, блиндажи и элементы городской застройки. Занятия проводят инструкторы, недавно вернувшиеся из зоны специальной военной операции.

«На полигоне, главное, отработать четкие и слаженные действия, также отработать командирские навыки, управление перемещением, управление огнем. Здесь уже проходят комплексные тактические занятия. Без управления в бою успеха не достичь. На полигон прибывают опытные люди, стараемся максимально перенять от них опыт», - объяснил старший разведчик с позывным «Хамер».

На подготовку военнослужащих группировки войск «Запад» для действий на Купянском направлении в среднем уходит месяц. За это время они должны освоить искусство штурма и до автоматизма отработать свои действия. Это поможет в реальном бою выполнить поставленную задачу.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.