МО РФ показало, как бойцы ЦВО отрабатывают штурм опорных пунктов
Военнослужащие штурмовых подразделений ЦВО провели тренировку в тыловом районе спецоперации, на которой отработали штурм окопа, траншеи, укрепленного участка и опорного пункта противника. Кадры занятий публикует Министерство обороны РФ.
Военнослужащие обучались работе в тактических группах - двойках и тройках. Тренировки проводились под руководством опытных инструкторов и с учетом проведения спецоперации. Во время занятий на полигоне каждый элемент отрабатывался и доводился до автоматизма.
«Аккуратно работать и отточенная реакция. Больше никаких секретов при штурме нет», - сказал инструктор по стрелковому бою с позывным Туз.
Также бойцам показали, как оказывать экстренную медицинскую помощь, накладывать жгут и эвакуировать раненых с поля боя под обстрелом.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.