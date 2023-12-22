МО РФ показало, как бойцы ЦВО отрабатывают штурм опорных пунктов

Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» перед выполнением боевых задач проходят полный курс боевой и тактической подготовки, а также отрабатывают различные ситуации.

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Военнослужащие штурмовых подразделений ЦВО провели тренировку в тыловом районе спецоперации, на которой отработали штурм окопа, траншеи, укрепленного участка и опорного пункта противника. Кадры занятий публикует Министерство обороны РФ.

Военнослужащие обучались работе в тактических группах - двойках и тройках. Тренировки проводились под руководством опытных инструкторов и с учетом проведения спецоперации. Во время занятий на полигоне каждый элемент отрабатывался и доводился до автоматизма.

«Аккуратно работать и отточенная реакция. Больше никаких секретов при штурме нет», - сказал инструктор по стрелковому бою с позывным Туз.

Также бойцам показали, как оказывать экстренную медицинскую помощь, накладывать жгут и эвакуировать раненых с поля боя под обстрелом.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.