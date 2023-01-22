Политик выразила мнение, что Украина требует все больше и больше денег.

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Американский политик Лаверн Спайсер выразила мнение, что необходимо сфокусировать внимание на голоде в своей стране, а не на Украине. Она отметила, что Киеву требуется все больше и больше денег и назвала голод на Украине «крупнейшей аферой на своей памяти».

«Спросите меня, плевать ли мне на "голод" на Украине, когда у моего пункта раздачи еды в Майами выстраивается очередь из тысячи человек в день», - написала Спайсер в Twitter.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Соединенные Штаты вмешались в конфликт на Украине и накачивают киевский режим натовским вооружением, чтобы обманом победить Россию.