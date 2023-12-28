Forbes: ВСУ потеряли 50 лодок в районе Крынок за шесть недель

Украинская морская пехота потеряла около 50 плавсредств за полтора месяца в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на исследование разведаналитика Эндрю Перпетуа.

«Около 50 лодок повреждены или затоплены, если верить данным аналитика Эндрю Перпетуа», - говорится в публикации.

Автор публикации добавил, что чем больше лодок будет потоплено или повреждено российскими военнослужащими, тем сильнее «отчаются украинцы». Тогда они прибегнуть к использованию «странных судов» для снабжения плацдарма в Крынках.

Отмечается, что последняя потеря ВСУ в этом районе произошла незадолго до Рождества, когда российский дрон, начиненный взрывчаткой, уничтожил украинский буксирно-моторный катер, предназначенный среди прочего для транспортировке паромов при строительстве переправ. Однако странность, по данным автора статьи, заключается в том, что ВСУ не намерены строить мосты на этом месте из-за ширины реки и российской угрозы.

Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что ВСУ попали в огневой мешок в районе Крынок. Он удивился, что украинское командование «пихает своих людей на истребление». Президент также указал на серьезные потери противника в данном районе.