Боррель заявил, что Россия победит в конфликте на Украине

Жозеп Боррель не уверен в том, готовы ли страны ЕС мобилизовать все свои силы для помощи Украине.

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Россия одержит победу в конфликте на Украине в том случае, если Евросоюз не мобилизует все свои силы на поддержку Киева. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. При этом он подчеркнул, что РФ - это «великая держава».

«Если мы не изменим быстро курс, не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину победить», - сказал Боррель в интервью британской газете The Guardian.

Глава дипломатии ЕС задается вопросом, действительно ли европейские страны готовы сделать все возможное для победы Украины. Также, по его мнению, с высокой вероятностью этот конфликт затянется.

Ранее Боррель заявил, что прикладывает усилия для того, чтобы страны ЕС распознали в России потенциальную угрозу. Однако, по его словам, не все это видят. Несколько государств прямо говорят, что не видят в РФ стратегической угрозы.