Взорвавший гранаты в Закарпатье депутат писал об этом в предсмертной записке

Депутат Керецковского сельсовета Сергей Батрин, взорвавший три гранаты в здании сельской рады, предупреждал о своих планах совершить преступление в предсмертной записке. Об этом рассказал глава национальной полиции Иван Выговский в интервью изданию «Украинские новости».

«Он написал что-то типа стихотворения. Упомянул в нем имя главы Керецковской общины, обыграл его фамилию, и признавался в намерении избавить общину от него и депутатов», - сообщил Выговский.

Полное содержание записки он не раскрыл из-за тайны следствия. Глава полиции добавил, что депутат уже находится в стабильном состоянии, и назвал «чудом» тот факт, что Батрин остался в живых и в результате подрыва пострадало небольшое количество присутствовавших.

Напомним, депутат взорвал три гранаты в небольшом помещении, полностью забитом людьми, в результате пострадали 26 человек. Один из раненых скончался в больнице на следующий день после происшествия. Самому Батрину может грозить до 10 лет тюрьмы, в отношении него возбуждено дело по статье о терроризме.