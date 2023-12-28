Почти миллиону жителей новых регионов оказали за год госуслуги в ГАИ упрощенно

В Министерстве внутренних дел России подвели итоги предоставления государственных услуг по линии Госавтоинспекции жителям новых субъектов РФ в упрощенном порядке, который был введен в конце 2022 года. К концу нынешнего года почти миллион граждан смогли получить услуги упрощенно. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В соответствии с действующим особым порядком, при регистрации автомобиля на нового собственника на территории новых регионов не требуется проходить техосмотр, платить госпошлину, предъявлять таможенные документы, а до 1 января 2025 года не требуется полис ОСАГО. Также не нужно предоставлять медсправку о состоянии здоровья, документы об оплате госпошлины и прохождении обучения в автошколе для замены удостоверений на российские.

За первый год действия упрощенного порядка в подразделениях Госавтоинспекции жителям было оказано более 892 тысяч государственных услуг, из них свыше 502 тысяч по обмену водительских удостоверений и более 390 тысяч – по регистрации транспортных средств.

«Очень благодарим нашу новую инспекцию, все очень хорошо, быстро, качественно, без очередей, записались, получили, все хорошо», - высказался один из жителей.

Уточняется, что особый порядок продлится до 1 января 2026 года. При этом сейчас 83% жителей получают госуслуги по линии Госавтоинспекции непосредственно по месту жительства, также они могут получить некоторые услуги, например, обменять водительские удостоверения и перерегистрировать автомобиль в столицах всех других регионов РФ.

На данный момент в новых российских регионах работает в общей сложности 28 регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции. Кроме того, в ЛНР ведется выездной прием граждан в специально оборудованном транспортном средстве – мобильном пункте, благодаря чему получить госуслуги могут автолюбители, проживающие в отдаленных сёлах и посёлках республики.

С 10 июня 2023 года жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей получили возможность сдачи экзаменов на вождение уже на территории своих регионов. За прошедшие полгода было принято свыше 60 тысяч подобных экзаменов.