Жители новых регионов смогут ездить без ОСАГО до 2025 года

При выезде за пределы своих регионов жители новых субъектов РФ обязаны оформлять полис.

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Жители новых субъектов РФ смогут ездить на автомобилях без полисов ОСАГО до 2025 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Ранее для жителей ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей было предусмотрено разрешение до конца 2023 года перемещаться в своих регионах без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности.

Теперь период перехода на ОСАГО продлевается на этих территориях до 31 декабря 2024 года.

При выезде за пределы своих регионов жители новых субъектов РФ обязаны оформлять полис обязательного страхования.