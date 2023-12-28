Более 100 тысяч человек в Дагестане остались без света из-за ветра и метели

В Дагестане свыше 100 тысяч человек остались без электричества из-за буйства непогоды, сообщается на сайте Минэнерго России. На регион обрушился сильный ветер, который достигает скорости до 25 м/c, метель и пурга.

«В аварийно-восстановительных работах участвуют 48 бригад: 146 человек и 52 единицы специальной техники», - уточняется в сообщении.

На подстанции «Хунзах» из-за технологических нарушений отключены три фидера, подающих напряжение в ряд населенных пунктов Хунзахского района.

Работа энергетиков осложнена сильным гололедом на дороге. Движение затруднено на перевале Харами, Харибском перевале и Арани-Чалда. Сотрудники ГИБДД призывают водителей воздержаться от поездок в данных направлениях пока погода не улучшится.

Из-за сильной метели и мощных порывов ветра и нулевой видимости также затруднено движение на Крестовом перевале на Военно-Грузинской дороге. Въезд на участок ограничен с обеих сторон. На вершине в снегу застряли два эвакуатора.