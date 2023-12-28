На Крестовом перевале в Грузии парализовало движение из-за метели

На Крестовом перевале на Военно-Грузинской дороге сильная метель, мощные порывы ветра и ограниченная видимость, передают автомобилисты с места.

Как сообщается, в настоящий момент машины стоят без движения из-за погодных условий.

Утверждается, что снегом замело дорожное покрытие, въезд на участок ограничен с обеих сторон.

По словам очевидцев, на вершине в снегу застряли два эвакуатора, движение парализовано с обеих сторон.

Водителей призвали быть осторожными и дожидаться возобновления движения.