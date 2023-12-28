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На Крестовом перевале в Грузии парализовало движение из-за метели

Со слов очевидцев, на вершине в снегу застряли два эвакуатора.
Анна Назайкина 2023-12-28 10:50:01
© Видео: VerhniyLars, Telegram

На Крестовом перевале на Военно-Грузинской дороге сильная метель, мощные порывы ветра и ограниченная видимость, передают автомобилисты с места.

Как сообщается, в настоящий момент машины стоят без движения из-за погодных условий.

Утверждается, что снегом замело дорожное покрытие, въезд на участок ограничен с обеих сторон.

По словам очевидцев, на вершине в снегу застряли два эвакуатора, движение парализовано с обеих сторон.

Водителей призвали быть осторожными и дожидаться возобновления движения.

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