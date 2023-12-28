Директор Боярского опроверг информацию о проблемах с сердцем у артиста

Концертный директор Михаила Боярского Александр Зыкин опроверг информацию об экстренной госпитализации артиста и проблемах с сердцем. По его словам, 73-летний Боярский проходит плановое обследование перед спектаклем.

«Готовимся к спектаклю 31 декабря. Врачи должны проверить», - заявил Зыкин в разговоре со «Звездой».

Ранее в Сети распространилась информация об экстренной госпитализации Боярского в состоянии средней тяжести из-за проблем с сердцем.

Согласно афише, 31 декабря у Боярского запланирован спектакль «В этом милом старом доме» в Театре имени Ленсовета, где художественным руководителем является Лариса Луппиан.