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Директор Боярского опроверг информацию о проблемах с сердцем у артиста

Ранее в Сети распространились сведения об экстренной госпитализации Боярского в состоянии средней тяжести из-за проблем с сердцем.
Ирина Егорова 2023-12-28 18:05:01
© Фото: Anatoly Lomohov Russian Look, Global Look Press

Концертный директор Михаила Боярского Александр Зыкин опроверг информацию об экстренной госпитализации артиста и проблемах с сердцем. По его словам, 73-летний Боярский проходит плановое обследование перед спектаклем.

«Готовимся к спектаклю 31 декабря. Врачи должны проверить», - заявил Зыкин в разговоре со «Звездой».

Ранее в Сети распространилась информация об экстренной госпитализации Боярского в состоянии средней тяжести из-за проблем с сердцем.

Согласно афише, 31 декабря у Боярского запланирован спектакль «В этом милом старом доме» в Театре имени Ленсовета, где художественным руководителем является Лариса Луппиан.

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