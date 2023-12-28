Адвокат Блиновской рассказала, что блогер подала иск против инспекции ФНС

Блогер Елена Блиновская - фигурантка дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег - пытается оспорить решение столичной налоговой, она подала иск, передает RT, ссылаясь на адвоката Наталью Сальникова.

«Налоговый орган выставил налог от всей суммы выручки Блиновской и без объяснения причин не принял представленные нами расходы», - приводятся слова юриста.

Как утверждается, Блиновская в общей сложности задолжала ФНС 1,4 миллиарда рублей, из которых тело долга составляет 900 миллионов. Еще 500 миллионов накопилось из пени и штрафов.

В настоящий момент «королева марафонов» находится под домашним арестом - такую меру пресечения ей избрал суд по ходатайству следствия.