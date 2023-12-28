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В Москве усилят контроль за пьяными водителями в новогодние праздники

Усиленные меры вступят в силу с вечера 29 декабря и продлятся до 20.00 8 января.
Ирина Егорова 2023-12-28 17:38:01
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В новогодние праздники сотрудники ГИБДД усилят контроль за пьяными водителями на дорогах.

«С 20.00 часов 29 декабря до 20.00 часов 8 января 2024 года Управлением Госавтоинспекции будет проводиться усиленная работа по выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения», - сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. 

Такая мера вводится с целью профилактики и пресечения грубых нарушений ПДД. Сотрудники ГИБДД попросили водителей  «не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем». Также напомнили о том, что можно самостоятельно сообщить в полицию о замеченных на дорогах случаях неадекватного вождения.

По данным Госавтоинспекции, пьяное вождение стало самым частым нарушением в период прошлых новогодних праздников. За вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, а также лишение прав на два года. При повторной «пьяной езде» размер штрафа уже в 10 раз больше и предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Напоминаем, что с 1 по 8 января 2024 года все платные парковки Москвы станут бесплатными. Это распространяется на все улицы, в том числе на те, где предусмотрена оплата 380 и 450 рублей в час. Исключение составляют парковки с индивидуальными шлагбаумами.

Новогодние каникулы продлятся 10 дней - с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го включительно. Первым рабочим днем для россиян в следующем году станет вторник, 9 января.

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