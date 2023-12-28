Гонщик Виталий Петров рассказал о столкновениях с Михаэлем Шумахером

Автогонщик Виталий Петров рассказал «Звезде» о своих столкновениях с Михаэлем Шумахером на трассе. Первый российский пилот в истории «Формулы-1» говорит, что таких ситуаций было немного и немецкий спортсмен «просто» относился к авариям на трассе.

«Первая авария была в Турции у нас. Я его обгонял, и он меня задел. Он просто подошел, сказал: "Извини, не специально". Я говорю: "Да все нормально"», - рассказал Петров.

Однажды россиянин даже выбил семикратного чемпиона «Формулы-1» из гонки.

«В Индии, когда я боролся с другим пилотом, промахнулся в торможении и врезался в заднюю часть его машины. Ему пришлось остановиться после этого, и он не финишировал. Я тоже подошел, извинился. Он сказал: "Не бери в голову, это гонки"», - рассказал российский пилот.

Напомним, Ральф Шумахер, тоже пилот «Формулы-1» и брат легендарного немецкого автогонщика, рассказал, что тот, возможно, уже никогда полностью не оправится от тяжелой травмы головы, которую получил в 2013 году во время катания на горных лыжах.