Умер один из пяти рабочих, раненных при обстреле моста в Белгородской области

Один из пяти рабочих, которые были ранены из-за атаки украинского дрона по мосту в Грайворонском городском округе Белгородской области, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Сегодня ночью в реанимации в результате кардиогенного шока умер Сергей Николаевич, один из рабочих, которые пострадали во время вражеской атаки в Грайворонском городском округе. Врачи боролись за его жизнь до последнего», - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что врачи до конца боролись за его жизнь, выразил соболезнования родным и пообещал оказать им помощь.

Белгородская область подвергается регулярным обстрелам и атакам с беспилотников со стороны Украины. 23 декабря ВСУ атаковали мост с помощью дрона-камикадзе, в то время как рабочие ремонтировали объект. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток. Всех пострадавших госпитализировали. У одного из дорожников диагностировали ранение конечности, он находился на момент госпитализации в тяжелом состоянии.