Трое дорожников ранены при атаке ВСУ на мост в Белгородской области
В Белгородской области при атаке украинских боевиков на мост в Грайворонском городском округе пострадали трое дорожников. Для нападения ВСУ использовали дрон-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе мост в Грайворонском городском округе. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех рабочих», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Один из дорожников находится в тяжелом состоянии - у него диагностировали ранение конечностей. Двое других находятся в состоянии средней степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.
Ранее в Краснояружском районе на мине подорвался мужчина, сообщил Гладков. Позже он скончался в больнице. Губернатор выразил соболезнования его семье и пообещал оказать им необходимую помощь.