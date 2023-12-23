Трое дорожников ранены при атаке ВСУ на мост в Белгородской области

© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

В Белгородской области при атаке украинских боевиков на мост в Грайворонском городском округе пострадали трое дорожников. Для нападения ВСУ использовали дрон-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе мост в Грайворонском городском округе. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех рабочих», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Один из дорожников находится в тяжелом состоянии - у него диагностировали ранение конечностей. Двое других находятся в состоянии средней степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее в Краснояружском районе на мине подорвался мужчина, сообщил Гладков. Позже он скончался в больнице. Губернатор выразил соболезнования его семье и пообещал оказать им необходимую помощь.