Армия Минобороны РФ показало кадры поражения украинских позиций самоходками «Мста-С» В зоне спецоперации военнослужащие уничтожают огневые позиции и замаскированные позиции противника. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С» Западного военного округа (ЗВО) при выполнении огневых задач по уничтожению артиллерии и замаскированных укрепленных позиций украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. В составе расчетов боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации. Расчетами 152-мм самоходных гаубиц огонь ведется на дальностях до 30 километров. В ходе выполнения боевых задач расчетами «Мста-С» применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе противника. Ранее российское оборонное ведомство показало кадры боевой работы расчетов реактивных установок «Град» Центрального военного округа в зоне спецоперации. В бою военнослужащие применяют тактику «кочующего орудия», нанося удары по противнику с разных позиций. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика