Минобороны РФ показало кадры поражения украинских позиций самоходками «Мста-С»
Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С» Западного военного округа (ЗВО) при выполнении огневых задач по уничтожению артиллерии и замаскированных укрепленных позиций украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции.
В составе расчетов боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации. Расчетами 152-мм самоходных гаубиц огонь ведется на дальностях до 30 километров.
В ходе выполнения боевых задач расчетами «Мста-С» применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе противника.
Ранее российское оборонное ведомство показало кадры боевой работы расчетов реактивных установок «Град» Центрального военного округа в зоне спецоперации. В бою военнослужащие применяют тактику «кочующего орудия», нанося удары по противнику с разных позиций.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.