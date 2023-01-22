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Минобороны РФ показало кадры поражения украинских позиций самоходками «Мста-С»

08:15 22.01.2023
В зоне спецоперации военнослужащие уничтожают огневые позиции и замаскированные позиции противника.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С» Западного военного округа (ЗВО) при выполнении огневых задач по уничтожению артиллерии и замаскированных укрепленных позиций украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции.

В составе расчетов боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации. Расчетами 152-мм самоходных гаубиц огонь ведется на дальностях до 30 километров.

В ходе выполнения боевых задач расчетами «Мста-С» применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе противника.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры боевой работы расчетов реактивных установок «Град» Центрального военного округа в зоне спецоперации. В бою военнослужащие применяют тактику «кочующего орудия», нанося удары по противнику с разных позиций.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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