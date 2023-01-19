Российские «Грады» обстреляли позиции националистов в зоне СВО: кадры

Залп одного «Града» может поразить противника на площади до 14 гектаров.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов реактивных установок «Град» Центрального военного округа в зоне спецоперации. Военнослужащие по контракту и добровольцы успешно выполняют свои задачи в рамках поставленных целей.

Огневая мощь залпа одной установки позволяет мгновенно уничтожить противника на участке местности до 14 гектаров. Максимальную эффективность и точность таких залпов обеспечивает корректировка огня с помощью беспилотной авиации и передовых отрядов артиллерийской разведки.

В бою военнослужащие применяют тактику «кочующего орудия», нанося удары по противнику с разных позиций. Так они дезориентируют его и лишают возможности ответить.

Старший офицер на реактивной батарее с позывным «Феникс» рассказал, насколько быстро нужно работать артиллеристам и почему. Их основная их задача - прикрытие пехоты, поэтому от скорости расчетов «Града» напрямую зависят жизни бойцов.

«От выезда до начала открытия огня порядка двух-трех минут. Пехота, как говорится, не ждет. Пот артиллеристов сберегает кровь пехоты, поэтому всеми силами стараемся как можно быстрее поддержать наших товарищей», - объяснил он.

Ранее МО РФ показало кадры боевой работы российских «Гиацинтов». Боевые расчеты разгромили позиции националистов и оперативно покинули место дислокации.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов