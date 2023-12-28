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Самолет МС-21 допустили к перевозке 211 пассажиров

Ранее на лайнере можно было перевозить на 36 человек меньше.
Сергей Лебедев 2023-12-28 14:26:01
© Видео: Пресс-служба ОАК

Росавиация допустила среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300/310 для перевозки 211 пассажиров. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ранее на лайнере можно было перевозить на 36 человек меньше. Перед одобрением изменения к сертификату специалисты провели испытания по аварийной эвакуации.

Также было подтверждено соответствие воздушного судна нормам летной годности и проверено функционирование аварийно-спасательного оборудования МС-21.

Напомним, ранее в ПАО «Яковлев» заявили, что в 2024 году планируется провести испытательный полет полностью импортозамещенного самолета МС-21.

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