Самолет МС-21 допустили к перевозке 211 пассажиров

Росавиация допустила среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300/310 для перевозки 211 пассажиров. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ранее на лайнере можно было перевозить на 36 человек меньше. Перед одобрением изменения к сертификату специалисты провели испытания по аварийной эвакуации.

Также было подтверждено соответствие воздушного судна нормам летной годности и проверено функционирование аварийно-спасательного оборудования МС-21.

Напомним, ранее в ПАО «Яковлев» заявили, что в 2024 году планируется провести испытательный полет полностью импортозамещенного самолета МС-21.