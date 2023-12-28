Советник Эрдогана заявил, что на Западе заговорили о «конце пути» для Нетаньяху

Для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху наступил «конец пути» на фоне его жестокой политики в секторе Газа, считают страны Запада, заявил главный советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч.

«Нетаньяху пытается отмыть свои окровавленные руки. Но мир уже увидел это. Постоянное прекращение огня и мир наступят только тогда, когда мир придет в Газу. Израиль жесток, его политика – это жестокость. Как можно объяснить, что бомбы сыплются на детей, проходящих лечение от рака? Многие западные страны говорят, что это конец пути для Нетаньяху», - цитирует радио Sputnik слова советника, сказанные им в интервью телеканалу TRT Haber.

Он добавил, что турецкий лидер изначально говорил о жестокости Нетаньяху и «масштабах катастрофы» в Газе, называя геноцидом события в палестинском анклаве, в то время как лидеры европейских стран сохраняли молчание.

Подобное высказывание советника было ответом на раннее выступление Нетаньяху, в котором он сказал, что Эрдоган - «последний, кто может читать морали» Израилю. Он указал на геноцид курдов, устроенный Турцией, и многочисленные задержания журналистов, несогласных с властью Эрдогана

Напомним, накануне турецкий президент сравнил премьера Израиля с Адольфом Гитлером, проведя параллели между их действиями. При этом, по его словам, Нетаньяху даже хуже Гитлера, так как получает помощь от Запада.