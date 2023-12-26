Орешкин: США «каннибализируют» Европу, используя ее для своего роста

Соединенные Штаты занимаются «каннибализацией» своих европейских партнеров и используют их как источник собственного роста, одновременно уничтожая европейскую промышленность. Об этом рассказал помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт».

По его словам, тем самым США убивают автомобильную и химическую и другие отрасли промышленности Европы, и как только они прекратят пользоваться тем, что предлагают их европейские союзники, переключатся на азиатские «растущие» рынки.

В ходе интервью Орешкин также назвал Россию крупнейшей экономикой Европы, в мировом рейтинге наша страна оспаривает с Японией четвертое место. По его словам, экономики США и Евросоюза постепенно теряют свою значимость на фоне роста азиатских стран.