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Орешкин: США «каннибализируют» Европу, используя ее для своего роста

По его словам, когда США закончат использовать своих европейских партнеров, они сконцентрируются на азиатских экономиках.
Елизавета Кондрикова 2023-12-26 02:19:01
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости

Соединенные Штаты занимаются «каннибализацией» своих европейских партнеров и используют их как источник собственного роста, одновременно уничтожая европейскую промышленность. Об этом рассказал помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт».

По его словам, тем самым США убивают автомобильную и химическую и другие отрасли промышленности Европы, и как только они прекратят пользоваться тем, что предлагают их европейские союзники, переключатся на азиатские «растущие» рынки.

В ходе интервью Орешкин также назвал Россию крупнейшей экономикой Европы, в мировом рейтинге наша страна оспаривает с Японией четвертое место. По его словам, экономики США и Евросоюза постепенно теряют свою значимость на фоне роста азиатских стран.

 

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