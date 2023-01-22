После обстрела украинскими боевиками Стаханова разрушен заводской профилакторий
За минувшие сутки украинские националисты по ЛНР нанесли удары из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Было выпущено шесть ракет по городу Стаханов.
В результате разрушения получил профилакторий. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«В результате обстрела разрушен профилакторий машиностроительного завода», - информировало ведомство в Telegram-канале.
Немногим ранее в ЛНР информировали о стягивании Киевом бронетехники в направлении Сватово. Харьковчане сообщили, что киевские власти осуществляют переброску бронетехники двумя железнодорожными составами в Купянск, а оттуда от сортировочной станции отправляется в направлении населенного пункта Сватово.