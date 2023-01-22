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После обстрела украинскими боевиками Стаханова разрушен заводской профилакторий

Марина Крижановская
08:12 22.01.2023
Боевики нанесли удары шестью ракетами из РСЗО HIMARS по населенному пункту в ЛНР.
После обстрела украинскими боевиками Стаханова разрушен заводской профилакторий
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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За минувшие сутки украинские националисты по ЛНР нанесли удары из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Было выпущено шесть ракет по городу Стаханов.

В результате разрушения получил профилакторий. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В результате обстрела разрушен профилакторий машиностроительного завода», - информировало ведомство в Telegram-канале.

Немногим ранее в ЛНР информировали о стягивании Киевом бронетехники в направлении Сватово. Харьковчане сообщили, что киевские власти осуществляют переброску бронетехники двумя железнодорожными составами в Купянск, а оттуда от сортировочной станции отправляется в направлении населенного пункта Сватово.

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