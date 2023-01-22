Боевики нанесли удары шестью ракетами из РСЗО HIMARS по населенному пункту в ЛНР.

© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости

За минувшие сутки украинские националисты по ЛНР нанесли удары из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Было выпущено шесть ракет по городу Стаханов.

В результате разрушения получил профилакторий. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В результате обстрела разрушен профилакторий машиностроительного завода», - информировало ведомство в Telegram-канале.

Немногим ранее в ЛНР информировали о стягивании Киевом бронетехники в направлении Сватово. Харьковчане сообщили, что киевские власти осуществляют переброску бронетехники двумя железнодорожными составами в Купянск, а оттуда от сортировочной станции отправляется в направлении населенного пункта Сватово.