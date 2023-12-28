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Экипажи ударных Ми-28Н смешали с землей укрепления ВСУ на Донецком направлении

Кроме укреплений, целью стала и живая сила противника. По сообщению российского оборонного ведомства, все цели удалось уничтожить.
2023-12-28 10:56:01
© Видео: Минобороны России

Экипажи ударных вертолетов армейской авиации Ми-28Н поразили украинские укрепления на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

«В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения все цели были уничтожены», - говорится в сообщении. 

Летчик армейской авиации с позывным Сибирь заметил, что, поразив неприятеля неуправляемыми ракетами, его вертолет благополучно вернулся в район базирования.

Ранее сообщалось, что ударная группа армейской авиации сожгла украинскую военную технику. Боевой вылет был совершен в направлении Сватово - Кременная.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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