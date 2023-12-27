Посол Палестины в РФ заявил о неприемлемости отделения сектора Газа

Руководство Палестины во главе с президентом Махмудом Аббасом не примет никакое решение, которое будет направлено на отделение сектора Газа. Об этом заявил посол государства на Ближнем Востоке в Российской Федерации Абдельхафиз Нофаль.

«Палестинское руководство, возглавляемое его превосходительством президентом Махмудом Аббасом, абсолютно не примет никакого решения, в котором говорится об отделении Газы от Государства Палестина», - передает его слова РИА Новости.

Дипломат также отметил, что без Газы не может быть палестинского государства, подчеркнув, что только палестинский народ имеет право решать судьбу Газы.

Кроме того, Нофаль заявил, что Вашингтон провалил мирный процесс по урегулированию палестино-израильского конфликта, поскольку не был честным посредником и на долгие годы нарушил деятельность ближневосточного квартета, в который входят Европейский союз, Россия, США и ООН. Посол добавил, что Штаты потеряли доверие из-за «слепой поддержки совершения массовых убийств Израилем в секторе Газа».

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал три условия для достижения мира с Палестиной. Суть инициатив политика сводится к полному уничтожению движения ХАМАС, демилитаризации сектора Газа и дерадикализации палестинского общества. Глава кабмина еврейского государства считает, что для достижения этих целей необходимо установить периметр безопасности вокруг анклава и приступить к досмотрам на египетской границе, чтобы предотвратить транзит оружия.