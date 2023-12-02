В стране и мире В стране и мире В стране и мире

NYP назвала жестокостью отправлять Байдена на второй срок

Елизавета Егорова
08:01 02.12.2023
The New York Post обратилась к демократам с просьбой перестать требовать от Байдена идти на второй срок, так как это жестоко по отношению к нему.
NYP назвала жестокостью отправлять Байдена на второй срок
© Фото: Yuri Gripas - Pool, CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Очевидные проблемы американского президента Джо Байдена с психикой доказывают, что переизбрание его на второй срок это «жестокость», заявило издание The New York Post. Газета напомнила про нелепый визит Байдена в Пуэбло, штат Колорадо, где производят ветряные мельницы.

«Сжальтесь же над ним, на падение президента Байдена больно смотреть: в среду он несколько раз опростоволосился в ходе пошагово расписанной речи», - говорится в сообщении NYP.

На мероприятии в Пуэбло президент США не смог удержаться от «катастрофической импровизации»: он неуместно пошутил про то, что может взорвать весь мир.

Газета обратилась к демократам с просьбой «очнуться» и найти нового кандидата, так как продолжать поддерживать Байдена это жестоко по отношению к нему самому.

Ранее бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что американский президент «деградировал» за время пребывания на своем посту: на данный момент он не способен занимать свою должность ни по физическим, ни по умственным показателям.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:40 Армия
Видео
Старший наводчик гаубицы Д-30 рассказал о специфике боевой работы под Работино
21:22 В стране и мире
МО РФ: увеличение численности ВС России пойдет поэтапно за счет контрактников
05:21 В стране и мире
Видео
Замминистра обороны Кузьменков навестил участников СВО в госпитале в Севастополе
04:57 В стране и мире
Al Ikhbariya: Израиль совершил атаку по окрестностям Дамаска
04:05 В стране и мире
Суд над Трампом предложили отложить до 2029 года из-за «иммунитета президента»
Популярное
Байден пошутил, что у него есть код для «взрыва мира»
Видео
«Да и хрен с ними!»: Михалков высказался о «небинарных гномах» Голливуда
Путин: Силуанов будет плакать, если сказать ему о новых расходах бюджета
Американца Пола Уилана ударили по лицу в мордовской колонии
Супругу главы ГУР Кирилла Буданова отравили
Видео
У детеныша панды Диндин появились первые зубы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.