В стране и мире NYP назвала жестокостью отправлять Байдена на второй срок Елизавета Егорова The New York Post обратилась к демократам с просьбой перестать требовать от Байдена идти на второй срок, так как это жестоко по отношению к нему. © Фото: Yuri Gripas - Pool, CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Очевидные проблемы американского президента Джо Байдена с психикой доказывают, что переизбрание его на второй срок это «жестокость», заявило издание The New York Post. Газета напомнила про нелепый визит Байдена в Пуэбло, штат Колорадо, где производят ветряные мельницы. «Сжальтесь же над ним, на падение президента Байдена больно смотреть: в среду он несколько раз опростоволосился в ходе пошагово расписанной речи», - говорится в сообщении NYP. На мероприятии в Пуэбло президент США не смог удержаться от «катастрофической импровизации»: он неуместно пошутил про то, что может взорвать весь мир. Газета обратилась к демократам с просьбой «очнуться» и найти нового кандидата, так как продолжать поддерживать Байдена это жестоко по отношению к нему самому. Ранее бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что американский президент «деградировал» за время пребывания на своем посту: на данный момент он не способен занимать свою должность ни по физическим, ни по умственным показателям. Экспертное мнение и аналитика