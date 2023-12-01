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Байден пошутил, что у него есть код для «взрыва мира»

Ян Брацкий
08:07 01.12.2023
Ранее США пополнили свой ядерный арсенал новыми авиабомбами для стелс-бомбардировщиков.
Байден пошутил, что у него есть код для «взрыва мира»
© Фото: Chris Kleponis - Pool, CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Президент США Джо Байден заявил, что у сопровождающего его в поездках морского пехотинца есть с собой код, способный «взорвать мир». Это произошло во время визита американского лидера на предприятие CS Wind. Увидев в руках одного из сотрудников некий прибор, Байден пошутил.

«Мой морской пехотинец носит что-то похожее - у него там код, чтобы взорвать мир», - пишет New York Post.

Позже глава Белого дома уточнил, что имеет в виду ядерное оружие. Ранее стало известно о том, что США получили новые ядерные бомбы В61-12. Ими оснащаются стратегические бомбардировщики. Как следует из доклада американского Национального управления по ядерной безопасности Конгрессу, новые бомбы пришли на смену устаревшим. Их мощность варьируется от 0,3 до 50 килотонн.

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