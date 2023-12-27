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Мотострелки отразили атаку штурмовиков ВСУ на Купянском направлении

Перемещение штурмовых групп противника заметили операторы разведывательных беспилотников.
2023-12-27 07:29:01

Бойцы мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск «Запад» отбили несколько контратак украинских штурмовиков на Купянском направлении. Перемещение нескольких групп ВСУ заметили с воздуха. Оператор беспилотника передал точные координаты на командный пункт.

«После чего личный состав мотострелкового подразделения из стрелкового оружия отразил атаку приближающейся к нам штурмовой группы противника», - сказал командир мотострелкового батальона с позывным «Батый».

Тех боевиков, что находились на удалении, уничтожили расчеты ствольной артиллерии.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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