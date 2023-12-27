Миллер: Россия в 2023 году увеличит поставки газа в Китай в полтора раза

В 2023 году поставки «Газпромом» газа в Китай увеличатся в полтора раза по сравнению с 2022 годом, заявил глава компании Алексей Миллер.

«В этом году поставки газа в Китай будут в полтора раза больше, чем в 2022 году. А в 2025 году мы уже выйдем на наши контрактные обязательства. В 2025 году поставки газа в Китай составят 38 миллиардов кубометров», - сказал Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, сейчас поставки газа в КНР превышают контрактные обязательства, передает Life. Рекордные показатели суточных поставок были зафиксированы 23 декабря этого года.

Помимо этого в ходе беседы с президентом Алексей Миллер рассказал о темпах газификации и догазификации в стране - к началу 2024 года это значение составит 89%. Полная газификация страны будет осуществлена к 2030 году, для этого «Газпром» готовится выделить в следующем году рекордную сумму - 270,3 миллиарда долларов.