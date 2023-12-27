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Миллер заявил, что к 2030 году завершится полная газификация России

Ранее подобная задача была поставлена перед «Газпромом» президентом России Владимиром Путиным.
Елизавета Кондрикова 2023-12-27 00:59:01

К 2030-му году «абсолютно точно» будет завершена полная, технически возможная, газификация России, а в 2024 году для достижения этой цели выделят рекордную сумму, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.  

«Ваша задача, которая поставлена, по достижению 100-процентной газификации в Российской Федерации в 2030 году, будет абсолютно точно выполнена», - сказал Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он добавил, что в 2023 году были газифицированы более 400 российских населенных пунктов и построены 2,9 тысячи километров магистральных газопроводов. Соответственно к началу 2024 года ожидаемый уровень сетевой газификации страны составит 89%.  

Глава «Газпрома» также отметил, что в наступающем году темпы газификации и догазификации России будет увеличены. Для этого в 2024 году «Газпром» выделит рекордные 270,3 млрд рублей - это на 33,5 миллиарда больше, чем в 2023 году.

#Россия #Владимир Путин #газпром #алексей миллер #Газификация
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