Миллер заявил, что к 2030 году завершится полная газификация России

К 2030-му году «абсолютно точно» будет завершена полная, технически возможная, газификация России, а в 2024 году для достижения этой цели выделят рекордную сумму, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Ваша задача, которая поставлена, по достижению 100-процентной газификации в Российской Федерации в 2030 году, будет абсолютно точно выполнена», - сказал Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он добавил, что в 2023 году были газифицированы более 400 российских населенных пунктов и построены 2,9 тысячи километров магистральных газопроводов. Соответственно к началу 2024 года ожидаемый уровень сетевой газификации страны составит 89%.

Глава «Газпрома» также отметил, что в наступающем году темпы газификации и догазификации России будет увеличены. Для этого в 2024 году «Газпром» выделит рекордные 270,3 млрд рублей - это на 33,5 миллиарда больше, чем в 2023 году.