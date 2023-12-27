Экипаж «Мста-С» показал возможности «царь-гаубицы» на Купянском направлении

«Мста-С» медленно выезжает из укрытия. Мороз на Купянском направлении лишь крепчает, облачность низкая, еще и туман. Но это бойцам западной группировки войск только на руку - вражеские дроны в такую погоду не летают, а вот наша артиллерия работает. Цель уже пришла. Ее характер часто неизвестен, но расчету это не принципиально. Главное - отработать осколочно-фугасными снарядами на дальность 17,5 километров.

Механик-водитель больше года за рычагами своей малышки, только так называет самоходку. Она не подводит. Не единожды спасала расчет, когда тот попадал под обстрелы и теперь бойцы в благодарность, едва ли не в буквальном смысле, сдувают с нее пылинки.

«Масло проверяешь, аккумуляторы обязательно, ну и следить за воздухом и за гусянкой, самое главное», - рассказал механик-водитель с позывным «Никотин».

Расчет приводит орудие к бою. Ствол поднимается выше 45 градусов, чтобы сегодня вести стрельбу почти по минометному принципу. Доклад по готовности. Цель - личный состав противника, пехота в укрытии.

По какой цели работает артустановка, расчет узнает за несколько секунд до выстрела. Звучит команда, и вот он - огневой налет «царь-гаубицы». Будучи на значительном расстоянии от позиций противника, «Мста-С» тем не менее наносит максимальный урон даже бетонным укреплениям украинских националистов.

«Страшно, но страх только добавляет сил. Перемещаемся, уезжаем, приезжаем, опять разворачиваемся и стреляем. По-другому никак. Бывает очень много целей, бывает поменьше, но работа происходит ежедневно», - поделился командир орудия с позывным «Шайба».

Метко отработав, самоходка тут же покидает место стрельбы, чтобы через несколько километров найти другую выгодную для работы позицию и нанести новое огневое поражение противнику в поддержку нашей пехоте, выполняющей задачи специальной военной операции на Купянском направлении.