Расчет САУ «Мста-С» группировки «Запад» поразил врага на Купянском направлении

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили укрепленные позиции и живую силу украинских боевиков на Купянском направлении в зоне проведения СВО. Удары наносятся в круглосуточном режиме.

«Поражаем очень много разных целей. От пехоты противника до наблюдательных и опорных пунктов. Цель мы знаем при стрельбе, но она не так важна, главное - в нее попасть обязательно... Мы обязательно передвигаемся, потому что противник также слышит выстрелы, наблюдает. Перемещаемся после каждой отработки и продолжаем дальше ведение огня», - рассказал командир орудия с позывным Шайба.

Механик-водитель с позывным Никотин больше года за рычагами грозной машины. Не единожды она спасала расчет от верной гибели под огнем врага.

«Нужно весь экипаж вывезти. Чтобы быстро все сгруппировались, сели, и я их должен увезти. Или, наоборот, все должны быстро разбежаться, если машина заглохла, я а остаюсь ремонтировать. Машину нельзя бросать, это второй дом», - объяснил механик-водитель.

Как только артиллеристам передают координаты цели, бойцы тут же занимают свои места по боевому расчету, выезжают на огневые позиции, наводятся и стреляют. Так работают каждый день. Расчеты работают по целям как с оборудованных позиций, которых они подготовили уже немало, так и с неподготовленных.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.