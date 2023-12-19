Штурмовики Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении

Для ударов по позициям противника экипажи Су-25 использовали неуправляемые авиационные ракеты С-8.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские штурмовики Су-25 нанесли авиаудары по скоплениям живой силы и легкобронированной технике ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Летчики использовали неуправляемые авиационные ракеты С-8. Удары наносились на предельно малой высоте. По данным передового авиационного наводчика, все цели были ликвидированы.

Летчик Су-25 с позывным «Малой» отметил, что полет проходил в простых метеоусловиях в штатном режиме, а противник не сопротивлялся.

«По полету по маршруту к цели и обратно не было никакого противодействия со стороны противника, включая противодействие ПВО. Каждый день работаем над тем, чтобы приближать поставленные цели СВО. Победа будет за нами!» - рассказал летчик Су-25.

Ранее штурмовики Су-25 «угостили» пехоту ВСУ неуправляемыми ракетами. Они также ударили по опорному пункту противника.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.