Украинская «Баба Яга» записала последние секунды своей жизни под Артемовском

Костромские десантники сбили в небе у Артемовска ударный квадрокоптер украинских боевиков типа «Баба Яга». Такие дроны ВСУ применяют для сброса мин на позиции российских военнослужащих. Последние секунды жизни «Бабы Яги» запечатлела ее камера.

На кадрах виден российский боец вскидывающий пулемет. Короткая очередь и потерявший управление дрон рухнул на землю, не успев доставить смертоносную посылку. Эвакуационная группа нашла коптер и доставила его на наши позиции.

«Коптер сельскохозяйственного типа, предназначен для орошения полей. Украинская сторона применяет такие для сброса боеприпасов на наши позиции. Этот не долетел, был сбит из стрелкового оружия и теперь находится в музее», - рассказали наши бойцы.

Подразделения противовоздушной обороны костромских десантников несут постоянное боевое дежурство по защите от средств воздушной разведки и нападения противника на Артемовском направлении. Враг пытается атаковать с воздуха ежедневно.

С помощью специальных противодроновых ружей десантники глушают сигнал и дроны противника теряют связь с оператором. Подобными ружьями сегодня оснащены все подразделения ПВО Воздушно-десантных войск.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.