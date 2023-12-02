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Республиканца Сантоса исключили из Конгресса за коррупцию

Елизавета Егорова
07:30 02.12.2023
Республиканец Джордж Сантос тратил деньги доноров на инъекции ботокса и доступ к сайтам для взрослых.
Республиканца Сантоса исключили из Конгресса за коррупцию
© Фото: Aaron Schwartz, XinHua, Global Look Press
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Республиканца Джорджа Сантоса исключили из Конгресса США за коррупцию и предвыборную ложь. По данным телеканала CNBC, политик воровал деньги из своей кампании, тратил финансы доноров на покупки в дорогих магазинах, инъекции ботокса и доступ к сайту для взрослых.

«В пятницу палата представителей проголосовала за исключение члена палаты представителей Джорджа Сантоса из конгресса за его предполагаемые финансовые преступления и предвыборную ложь», - говорится в сообщении CNBC.

Расследование по делу Сантоса началось давно, оно было опубликовано в середине ноября. За отстранение республиканца проголосовали 311 членов Палаты представителей, против были 114.

Уход Сантоса сильно снизит влияние республиканцев в Конгрессе, сообщает телеканал. Политик стал уже шестым исключенным членом Палаты.

Ранее стало известно, что от должности спикера в Палате представителей освободили республиканца Кевина Маккарти. Демократы и критики Маккарти в Республиканской партии посчитали, что он не заслуживает своей должности.

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