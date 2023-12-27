Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил о превышении плана по доходам и расходам бюджета в 2023 году. По словам министра, это произошло за счет роста ненефтегазовых доходов.

«По доходам и по расходам у нас выше показатели, чем мы планировали. За счет чего? Выросли доходы, выросли расходы. Доходы, в первую очередь ненефтегазовые, - на 3,1 трлн рублей. А нефтегаз в плане - как было 8,9 (трлн рублей), ну может быть будет около девяти. 8,93 у нас было в плане, а будет, может быть, около 9 (трлн рублей)», - цитирует министра ТАСС.

При этом расходы федерального бюджета по итогам уходящего года составят 32,2 трлн рублей, добавил Силуанов. Изначально предусматривались доходы бюджета России на 2023 год в 26,13 трлн рублей, а расходы - 29,056 трлн рублей.

На минувшей неделе в Счетной палате заявили, что нефтегазовые доходы бюджета снизились до минимума с 2007 года и составили менее трети всех поступлений в казну. Согласно выводам ведомства, их доля составила 28,3% всех поступлений.