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Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ опустилась до минимума 2007 года

Ирина Елагина
07:50 23.11.2023
Счетная палата РФ проанализировала данные о динамике поступлений в бюджет от нефтегазовых доходов.
Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ опустилась до минимума 2007 года
© Фото: Isai Hernandez, imagebroker, Globallookpress
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Нефтегазовые доходы российского бюджета достигли минимальных значений 2007 года и составляют менее трети всех поступлений в государственную казну. Об этом свидетельствуют выводы Счетной палаты РФ.

«В январе-сентябре 2023 нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 28,3% всех поступлений, доля сократилась почти на 15 п.п. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее», - текст аналитической записки о ходе исполнения бюджета цитирует РБК.

В денежном эквиваленте доходы снизились в полтора раза (на 2,9 трлн руб.), до 5,58 трлн руб. Столь низкий уровень поступлений от нефтегазовой отрасли фиксировался в последний раз 16 лет назад - в 2007 году.

Напомним, что нефтегазовые доходы составляют основу федерального бюджета. По прогнозам финансистов (эти данные заложены в бюджет на 2024 и 2025-2026 гг.) удельный вес нефтегазовых поступлений должен колебаться в течение трех лет на уровне 32,8% - 35%.

Аудиторы Счетной палаты обратили также внимание на тенденцию к росту ненефтегазовых поступлений: в течение девяти месяцев 2023 года они выросли на 2,93 трлн руб., до 14,16 трлн руб.

Ранее сообщалось, что с 2024 года в России планируется увеличить размер МРОТ до 19 242 рублей в месяц.

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