Юрист Девяткин: мошенники могут оформить на жертву кредит с помощью СМС

Замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ, кандидат юридических наук Генрих Девяткин в беседе со «Звездой» рассказал об одной из самых популярных в этом году схем телефонного мошенничества.

Все больше жертв

Эксперт обратил внимание на то, что в этом году проблема такого вида мошенничества стала еще более актуальной, несмотря на то что и государство, и правоохранительные органы, и средства массовой информации проводят достаточно хорошую профилактику. И все равно пострадавших становится все больше.

Девяткин отметил, что, только по официальным данным, за шесть месяцев 2023 года больше 300 тысяч человек стали потерпевшими от телефонного мошенничества.

Первый шаг мошенника

Популярная у аферистов уловка связана с установкой банковского приложения, которое есть у потерпевшего. Мошенник звонит жертве, в процессе разговора выясняется, что потерпевший является клиентом тех или иных банков, далее буквально в процессе разговора мошенник скачивает на свой смартфон нужное приложение.

Ключ от вашего банка

Теперь ему нужно верифицироваться в нем от имени потерпевшего с помощью кода. Злоумышленник использует в качестве логина номер телефона, далее нужно ввести одноразовый код-пароль, который приходит на номер потерпевшего.

Согласно российскому законодательству, код-пароль в СМС приравнивается к простой электронной подписи, объяснил юрист. Таким образом банк идентифицирует нас как пользователей и считает, что это именно мы зашли в свое банковское приложение.

Попасть на деньги

Дальше, после того как потерпевший сообщает одноразовый код мошеннику, он верифицируется и входит в аккаунт, а далее отправляет деньги на карту подельников.

«Если денег нет, то здесь уже другая есть опасность. Мошенник буквально за несколько минут получает предодобренный кредит», - предупредил Девяткин.

Ранее сообщалось, что мошенники списали у москвички более 2,6 миллиона рублей с помощью всего одного сообщения.