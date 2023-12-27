Юрист Девяткин: мошенники могут оформить на жертву кредит с помощью СМС

Замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ, кандидат юридических наук Генрих Девяткин в беседе со «Звездой» рассказал об одной из самых популярных в этом году схем телефонного мошенничества.
Эксперт обратил внимание на то, что в этом году проблема такого вида мошенничества стала еще более актуальной, несмотря на то что и государство, и правоохранительные органы, и средства массовой информации проводят достаточно хорошую профилактику. И все равно пострадавших становится все больше.
Девяткин отметил, что, только по официальным данным, за шесть месяцев 2023 года больше 300 тысяч человек стали потерпевшими от телефонного мошенничества.
Популярная у аферистов уловка связана с установкой банковского приложения, которое есть у потерпевшего. Мошенник звонит жертве, в процессе разговора выясняется, что потерпевший является клиентом тех или иных банков, далее буквально в процессе разговора мошенник скачивает на свой смартфон нужное приложение.
Теперь ему нужно верифицироваться в нем от имени потерпевшего с помощью кода. Злоумышленник использует в качестве логина номер телефона, далее нужно ввести одноразовый код-пароль, который приходит на номер потерпевшего.
Согласно российскому законодательству, код-пароль в СМС приравнивается к простой электронной подписи, объяснил юрист. Таким образом банк идентифицирует нас как пользователей и считает, что это именно мы зашли в свое банковское приложение.
Дальше, после того как потерпевший сообщает одноразовый код мошеннику, он верифицируется и входит в аккаунт, а далее отправляет деньги на карту подельников.
«Если денег нет, то здесь уже другая есть опасность. Мошенник буквально за несколько минут получает предодобренный кредит», - предупредил Девяткин.
Ранее сообщалось, что мошенники списали у москвички более 2,6 миллиона рублей с помощью всего одного сообщения.
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