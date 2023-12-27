Лавров заявил о перспективах производства вооружений совместно с Индией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил совместное производство современных видов вооружений со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, который находится с визитом в Москве.

Взаимодействие стран в сфере военно-технического сотрудничества носит стратегический характер, говорится в сообщении на сайте МИД России. Развитие этого сотрудничества соответствует национальным интересам РФ и Индии и поддержанию безопасности на евразийском континенте.

Москва понимает стремление Дели диверсифицировать связи в области военно-технического сотрудничества, заявили в МИД. РФ готова поддерживать индийскую инициативу выпускать военную продукцию в рамках программы «Делай в Индии». Она предусматривает локализацию производства на территории страны.

Российский и индийский министры обсудили также сотрудничество в рамках будущего запуска международного транспортного коридора «Север-Юг», создание маршрута Ченнаи-Владивосток, кооперацию в энергетической сфере и другие вопросы.